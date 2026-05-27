Xiaomi показала новые версии кроссовера YU7: больше 1000 л.с. и разгон до «ста» за 2,92 секунды

Базовая версия Xiaomi YU7 Standard поступит в продажу по цене от 233 500 юаней (34 330 долларов), а спортивная модификация YU7 GT — от 389 900 юаней (57 326 долларов).

Версия YU7 Standard разгоняется до 100 км/ч за 5,9 секунды и развивает скорость до 220 км/ч. Аккумулятор ёмкостью 73 кВт·ч обеспечивает запас хода до 643 километров. Согласно заявлению компании, 15 минут быстрой зарядки позволяют увеличить запас хода на 385 километров.

Также для YU7 Standard добавлены новые цвета кузова — малиново-красный, фиолетовый и серый.

Xiaomi YU7 GT оснащён двухмоторной системой мощностью 1003 лошадиные силы. Кроссовер разгоняется до 100 км/ч за 2,92 секунды, а максимальная скорость составляет 300 км/ч. Автомобиль получил батарею ёмкостью 101,7 кВт·ч с запасом хода до 705 километров по циклу CLTC.

Серия YU7 получила 16,1-дюймовый центральный дисплей, обновлённого голосового помощника XiaoAi AI и систему помощи водителю на платформе NVIDIA DRIVE AGX Thor. Во всех версиях доступна функция голосовой парковки.