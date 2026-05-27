Hyundai начала продавать цифровые «скины» для автомобилей

Тема доступна для совместимых моделей в США через сервис Bluelink.

Изначально такие оформления поддерживали только Palisade и Ioniq 9, однако теперь список расширили. В него вошли Santa Fe 2024 года и новее, а также Tucson, Santa Cruz и Ioniq 5 2025 года и новее. Всего поддержку получили шесть моделей Hyundai.

Футбольная тема распространяется бесплатно и сохраняется в автомобиле на весь срок эксплуатации. Она остаётся доступной даже после смены владельца машины.

Помимо бесплатного оформления Hyundai предлагает и платные темы, среди которых PEANUTS, NATURE и Pony. Для их использования необходим мультимедийный комплекс Connected Car Navigation Cockpit, подключение к интернету и доступ к магазину Bluelink по подписке. При необходимости пользователь может вернуть стандартное оформление интерфейса.

Пока изменения касаются только визуального оформления мультимедийной системы. Однако автопроизводители всё активнее развивают цифровые сервисы и дополнительные платные функции для автомобилей после их продажи.