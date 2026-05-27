Google обжаловала решение суда по делу об эксклюзивных соглашениях с Apple

В жалобе, направленной в Апелляционный суд округа Колумбия, Google заявила, что её лидерство на рынке связано с качеством продукта, инвестициями и конкуренцией, а не с антиконкурентными соглашениями. В компании подчеркнули, что пользователи устройств Apple могли самостоятельно менять поисковую систему и браузер.

Отдельное внимание Google уделила судебным предписаниям, которые обязывают компанию предоставлять поисковые данные разработчикам искусственного интеллекта, в том числе OpenAI. В корпорации заявили, что ИИ-компании уже добились значительных успехов и не нуждаются в бесплатном доступе к чужим технологиям.

Хотя антимонопольные ограничения формально вступили в силу 3 февраля, Google пока не передавала конкурентам данные, связанные со своими поисковыми технологиями. Процесс затягивается из-за работы технического комитета, который должен определить правила лицензирования, стандарты конфиденциальности и критерии отбора компаний.

Слушания по апелляции пока не назначены. Ожидается, что дальнейшее рассмотрение дела продолжится не раньше конца 2026 или начала 2027 года.