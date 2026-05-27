Сапармурат Атабаев вошел в тройку призеров Karshi Open-2026

В соревнованиях приняли участие 56 шахматистов из 10 стран. Турнир был посвящен памяти педагога и наставника Исмата Шукурова, внесшего вклад в развитие образования в Узбекистане.

Партии проходили по классической швейцарской системе в девять туров с традиционным контролем времени.

По итогам турнира сразу три участника набрали по 7 очков из 9 возможных. Победителем стал Виталий Бернадский из Украины с рейтингом ФИДЕ 2507. Второе место занял представитель Узбекистана Сайдакбар Сайдалиев с рейтингом 2454.

Сапармурат Атабаев, рейтинг которого составляет 2471, замкнул тройку призеров по дополнительным показателям. Решающим для туркменского шахматиста стал заключительный девятый тур. Играя черными фигурами против израильского гроссмейстера Евгения Алексеева, лидировавшего на тот момент в турнире, Атабаев одержал победу, что позволило ему подняться в призовую тройку.

За третье место туркменский спортсмен получил приз в размере 30 миллионов узбекских сумов (почти $2500).

Еще один представитель Туркменистана, гроссмейстер Юсуп Атабаев, набрал 6 очков и занял восьмое место.

Сапармурат Атабаев является одним из ведущих шахматистов Туркменистана. В 2024 году он выиграл турнир «Белый слон» в Турции, а в 2025 году стал победителем UzChess Cup Futures в Ташкенте. В составе национальной сборной шахматист также завоевал золотую медаль в категории «В» на 45-й Всемирной шахматной олимпиаде в Будапеште.