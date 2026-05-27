Итоги выставки и форума «Белый город Ашхабад — 2026»: чем удивили участники?

Форум под девизом «Архитектура. Инновации. Устойчивое развитие» объединил представителей 55 стран и более 180 компаний. Мероприятие стало площадкой для обмена опытом, обсуждения перспективных проектов и развития международного сотрудничества.

На выставке были представлены решения и проекты в сферах энергетики, градостроительства, пищевой и текстильной промышленности, дорожного строительства, туризма, образования и культуры. Международные компании продемонстрировали продукцию и современные услуги, а также выразили заинтересованность в сотрудничестве с Туркменистаном.

Отдельное внимание участников привлекли проекты компаний Bouygues, GAP Inşaat и BVS. В частности, компания BVS Construction представила концепцию комплекса сооружений для защиты города Анау Ахалского велаята от паводков и сезонных подтоплений.

Интерес посетителей вызвала и экспозиция китайской компании Unilumin, специализирующейся на производстве LED-экранов и интеллектуальных систем освещения. Компания является технологическим партнёром Международной федерации футбола (FIFA) и Международной федерации баскетбола (FIBA).

На выставочной площадке особый интерес вызвали макеты известных архитектурных памятников, выполненные из спичек. В их числе Колизей, Эйфелева башня, храм Саграда Фамилия в Барселоне, Кёльнский собор, Норт-дам-де-Пари, Тауэрский мост, Голубая мечеть в Стамбуле, а также Монумент независимости Туркменистана, Арка нейтралитета и мавзолей султана Санджара. Миниатюрные модели созданы макетчиком хозяйственного объединения Türkmen Binagär Алексеем Киселёвым.

Кроме того, посетителям показали проекты «умных» зданий и инновационные градостроительные решения.

В рамках форума состоялась конференция под девизом «От глобального диалога к локальным действиям: продвижение устойчивых, инклюзивных и умных городов». В обсуждениях приняли участие представители министерств и ведомств Туркменистана, структур ООН, международных организаций, дипломатических миссий и эксперты.

По итогам онлайн-голосования за лучший стенд первое место заняла экспозиция Министерства энергетики Туркменистана.

На церемонии закрытия участникам форума были вручены сертификаты и дипломы.