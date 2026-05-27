Группа «Галкыныш» выступила на фестивале этноспорта в Стамбуле
Фестиваль был организован Всемирной конфедерацией этноспорта. В нём приняли участие более тысячи представителей из 24 стран. Свои программы представили коллективы из Казахстана, Кыргызстана, Японии, Испании, Италии, Мексики, Узбекистана и других государств, продемонстрировав национальные традиции, конные игры и виды этнического спорта.
Туркменский коллектив в своем выступлении показал элементы традиционного конного искусства, национальные костюмы, музыкальные композиции и сложные трюки верховой езды. Организаторы фестиваля отметили сочетание сценического искусства, традиционной культуры и конного мастерства, продемонстрированное артистами из Туркменистана.
Церемония награждения состоялась в рамках закрытия фестиваля. Участникам, показавшим высокие результаты, были вручены награды и сертификаты.
Мероприятие было направлено на развитие культурно-гуманитарных связей и укрепление взаимодействия между народами.