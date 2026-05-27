В Индии из-за жары полицейским раздали шлемы со встроенным кондиционером

Экипировка оснащена небольшими вентиляторами и системой воздуховодов, которые направляют поток воздуха внутрь шлема и помогают снизить перегрев во время длительных дежурств на улицах.

Устройство работает от перезаряжаемого аккумулятора и сочетает вентиляцию с активным обдувом. Предполагается, что такая система поможет полицейским сохранять работоспособность в условиях плотного городского трафика и высоких температур.

Необходимость в новой экипировке возникла на фоне волны жары, охватившей значительную часть страны. В ряде регионов Индии объявлен «красный» уровень опасности из-за аномально высоких температур. От теплового удара на юге страны погибли по меньшей мере 16 человек.

По данным метеослужб, в некоторых районах температура воздуха превышает климатическую норму на 3–5 градусов, а местами отклонения оказались ещё выше. В ряде городов в последние дни жара превышала +45 °C. Высокими остаются и ночные температуры, не позволяя жителям восстановиться после дневного зноя.

По словам специалистов в области здравоохранения, экстремальная жара может вызывать обезвоживание, сгущение крови и, в тяжелых случаях, отказ внутренних органов. Власти некоторых регионов рекомендовали пожилым людям, детям и беременным женщинам не выходить на улицу днем без крайней необходимости.