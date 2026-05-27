В Европе запускают новые соцсети для конкуренции с TikTok и X: без ботов и фейков

Одним из таких проектов стала шведская соцсеть W Social. Управляющая компанией Анна Цайтер заявила, что платформа будет работать на основе европейских законов, инфраструктуры и капитала. По ее словам, цель проекта — создать пространство для свободного общения и «защиты демократии».

Разработчики утверждают, что в W Social не будет ботов и фейковых аккаунтов. Для регистрации пользователи должны подтверждать личность удостоверением личности, после чего данные обещают удалить. В проект вложились инвесторы из Германии, Швейцарии, Италии и Бельгии.

Еще одним европейским проектом стала соцсеть Wedium, анонсированная командой из Берлина в конце 2025 года. Платформа также ставит во главе угла борьбу с дезинформацией и соблюдение европейских стандартов защиты данных.

W Social и Wedium отличаются техническим подходом. Wedium работает как закрытая централизованная система по модели большинства платформ Кремниевой долины. W Social создается как открытая децентрализованная сеть, которая позволит пользователям взаимодействовать с другими цифровыми системами.

Интерес к созданию европейских соцсетей усилился на фоне дискуссий о цифровой независимости Европы, а также критики в адрес крупных платформ из-за сбора пользовательских данных и распространения дезинформации.