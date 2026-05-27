В Дубае откроют первый в регионе музей цифрового искусства

Пятиэтажное здание разместится в районе DIFC Zabeel District. В музее создадут выставочные пространства, интерактивные инсталляции, образовательные и исследовательские платформы.

Особое внимание планируется уделить поддержке молодых художников и специалистов в сфере цифрового искусства.

Инициатором проекта выступила председатель Управления культуры и искусств Дубая шейха Латифа бинт Мухаммед Аль Мактум. Архитектурную концепцию подготовило бюро Adrian Smith + Gordon Gill Architecture, известное по работе над небоскрёбом «Бурдж-Халифа».