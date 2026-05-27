В Ашхабаде ко Дню города новосёлам вручили ключи от новых квартир и коттеджей

Торжества прошли с участием почётных старейшин и матерей, членов городского и этрапских халк маслахаты, представителей общественных организаций, СМИ, студентов и жителей столицы.

В 8-м микрорайоне Беркарарлыкского этрапа были открыты пятиэтажные жилые дома на 60 и 80 квартир. Церемония сопровождалась выступлениями артистов, детских творческих коллективов, музыкантов и бахши.

Новосёлам в торжественной обстановке вручили ключи от квартир. Участникам церемонии была предоставлена возможность ознакомиться с созданными в квартирах условиями. В квартирах предусмотрены все удобства, светлые комнаты и кухни оборудованы современной бытовой техникой.

Благоустроены прилегающие к домам территории: здесь созданы детские площадки, зоны для культурных мероприятий, установлены системы освещения, проведено озеленение.

Тем временем в Багтыярлыкском этрапе ввели в эксплуатацию 78 двухэтажных пятикомнатных коттеджей в жилом комплексе Чоганлы. Здесь во дворах оборудованы навесы и хозяйственные постройки, рядом построены объекты инженерной и дорожно-транспортной инфраструктуры.

Для жителей также открылись два Дома торговли и услуг.

Во время церемонии отличившимся строителям от имени президента Туркменистана вручили ценные подарки. По случаю новоселья был дан праздничный садака.