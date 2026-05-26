2000 серверов пошли на дно: Китай запустил первый подводный дата-центр на энергии ветра

В проект вложили 226 миллионов долларов. Строительство завершилось в октябре 2025 года, а после испытаний в феврале дата-центр на прошлой неделе приступил к полноценной коммерческой работе.

Комплекс мощностью 24 МВт размещен на глубине около 35 метров. В нем установлены почти 2000 серверов, часть которых предназначена для задач искусственного интеллекта, сетей 5G и обработки больших данных.

Для охлаждения оборудования используется морская вода, которая естественным образом отводит тепло без традиционных систем кондиционирования.

Дата-центр интегрирован с офшорными ветряными электростанциями, обеспечивающими объект частью необходимой электроэнергии.

Разработчики отмечают, что эксплуатация подобных систем связана с техническими трудностями. Оборудование должно выдерживать высокое давление и воздействие коррозии, а обслуживание под водой значительно сложнее по сравнению с наземными объектами. Для этого система построена на герметичных модулях с удаленным управлением и резервированием.