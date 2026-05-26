Харри Кейн второй раз станет обладателем «Золотой бутсы» европейских лиг

32-летний английский форвард забил 36 голов в 31 матче Бундеслиги и набрал 72 очка в рейтинге награды. Второе место занял нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд с 27 голами и 54 очками, третьим – форвард «Реала» Килиан Мбаппе, забивший 25 мячей в чемпионате Испании.

Для Кейна это вторая «Золотая бутса» в карьере. В дебютном сезоне за «Баварию» в 2023/2024 году он также выиграл награду, забив 36 голов. Всего в нынешнем сезоне англичанин провёл 51 матч во всех турнирах, отметившись 61 голом и семью результативными передачами.

Норвежец Эрлинг Холанд, в свою очередь, получил третью в карьере «Золотую бутсу» английской Премьер-лиги. Лучший бомбардир чемпионата Англии забил 27 голов в 35 матчах АПЛ и сделал восемь результативных передач. Ранее норвежец выигрывал награду лучшего бомбардира АПЛ в сезонах-2022/2023 и 2023/2024.