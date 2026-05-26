Стали известны 29 команд общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/27
Всего в общем этапе турнира сыграют 36 команд. Оставшиеся семь путёвок будут разыграны летом в квалификационных раундах.
Состав участников на данный момент выглядит следующим образом:
- Англия: «Арсенал», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Астон Вилла», «Ливерпуль».
- Испания: «Барселона», «Реал», «Вильярреал», «Атлетико», «Бетис».
- Италия: «Интер», «Наполи», «Рома», «Комо».
- Германия: «Бавария», «Боруссия» Дортмунд, «Лейпциг», «Штутгарт».
- Франция: «ПСЖ», «Ланс», «Лилль».
- Нидерланды: ПСВ, «Фейенорд».
- Португалия: «Порту», «Спортинг».
- Бельгия: «Брюгге».
- Чехия: «Славия».
- Турция: «Галатасарай».
- Украина: «Шахтер».
Общий этап Лиги чемпионов пройдет с 8 сентября 2026 года по 27 января 2027-го.
Победитель текущего сезона турнира определится 30 мая в финальном матче между «ПСЖ» и «Арсеналом». Встреча состоится на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште.