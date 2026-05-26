Стали известны 29 команд общего этапа Лиги чемпионов сезона-2026/27

Определились 29 команд, которые сыграют в общем этапе Лиги чемпионов сезона-2026/27. Самое большое представительство в турнире получили Англия и Испания — по пять клубов.

Всего в общем этапе турнира сыграют 36 команд. Оставшиеся семь путёвок будут разыграны летом в квалификационных раундах.

Состав участников на данный момент выглядит следующим образом:

  • Англия: «Арсенал», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Астон Вилла», «Ливерпуль».
  • Испания: «Барселона», «Реал», «Вильярреал», «Атлетико», «Бетис».
  • Италия: «Интер», «Наполи», «Рома», «Комо».
  • Германия: «Бавария», «Боруссия» Дортмунд, «Лейпциг», «Штутгарт».
  • Франция: «ПСЖ», «Ланс», «Лилль».
  • Нидерланды: ПСВ, «Фейенорд».
  • Португалия: «Порту», «Спортинг».
  • Бельгия: «Брюгге».
  • Чехия: «Славия».
  • Турция: «Галатасарай».
  • Украина: «Шахтер».

Общий этап Лиги чемпионов пройдет с 8 сентября 2026 года по 27 января 2027-го.

Победитель текущего сезона турнира определится 30 мая в финальном матче между «ПСЖ» и «Арсеналом». Встреча состоится на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште.