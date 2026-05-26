Российский параальпинист Набиев стал первым, кто покорил Эверест на руках

О восхождении 34-летний спортсмен сообщил на своей странице в социальных сетях. Свой подъём Набиев посвятил людям, следящим за его историей и спортивными достижениями.

«Этим поступком просто хочу сказать одно: пока в вас теплится жизнь — боритесь! Боритесь до конца, пожалуйста! Оно того стоит», — написал спортсмен.

Рустам Набиев является рекордсменом Книги рекордов Гиннесса по альпинизму и пятикратным рекордсменом мира.

В 2015 году он лишился обеих ног после обрушения секции казармы учебного центра ВДВ в Омске. Тогда погибли 24 человека, ещё 21 получил травмы.

После реабилитации Набиев занялся спортом. Сначала он играл в следж-хоккей, а в 2020 году начал заниматься альпинизмом.

Ранее спортсмен совершил восхождения на Казбек, Арарат, Килиманджаро, Эльбрус, Аконкагуа, Мера Пик и Манаслу.