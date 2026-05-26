Немецкие инженеры строят мосты из пластика и грунта вместо бетона

Технология предназначена для небольших мостов и уже была использована при реконструкции пяти мостов на автомагистрали А3. По словам инженеров, работы на каждом объекте заняли около трёх месяцев, а движение под мостами перекрывали только на два выходных.

Наиболее уязвимой частью небольших мостов обычно считаются опорные конструкции, которые со временем покрываются микротрещинами. Это приводит к разрушению бетона и снижению прочности сооружений.

Идея использования уплотнённого грунта вместо бетона появилась ещё в 1960-х годах во Франции. Тогда инженеры предложили укреплять грунт прочной сеткой, предотвращающей его расширение.

Немецкие специалисты развили этот подход, создавая многослойные конструкции из чередующихся слоёв уплотнённого грунта и грунта, армированного пластиковыми сетками. Пластик при этом не несёт основную нагрузку, а удерживает грунт от деформации.

По словам инженеров, такая технология позволяет сократить использование бетона, снизить стоимость строительства и ускорить работы. При этом прочность конструкции, как утверждается, сопоставима с традиционными решениями.

Метод не подходит для высоких мостов, однако может применяться для более простых сооружений небольшой высоты.