На выставке в Ашхабаде продемонстрировали возможности платформы eMekdep

ИИЦ представил на выставке возможности цифровой платформы eMekdep, внедряемой в средних общеобразовательных школах Туркменистана.

Центр ознакомил посетителей с работой платформы, предназначенной для цифровизации учебного и административного процессов. Система позволяет вести электронные дневники школьников и классные журналы преподавателей, а также упрощает документооборот образовательных учреждений.

Платформа дает учащимся возможность отслеживать оценки, четвертные показатели, темы пропущенных занятий и домашние задания в онлайн-режиме. Алгоритмы системы также анализируют успеваемость школьников, помогая определять их склонности к отдельным предметам и направлениям обучения.

Для родителей предусмотрен премиальный тариф, который предоставляет доступ к дополнительным функциям. Среди них — SMS-уведомления, анализ интересов учащегося, рейтинги класса, динамика успеваемости и сравнительные еженедельные отчеты. Пользователи также могут получать рекомендации от преподавателей и оценивать учебные материалы.

Разработчики отмечают, что eMekdep является частью процесса цифровизации системы образования и формирования интеллектуальной городской среды будущего.