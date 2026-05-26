Лондон возглавил рейтинг лучших культурных городов Европы по версии Time Out

Журнал Time Out опубликовал рейтинг лучших культурных городов мира. Первое место в списке занял Лондон.

Рейтинг основан на опросе более 24 тысяч жителей разных стран. В список вошли 20 городов, девять из которых находятся в Европе. Шесть европейских городов попали в первую десятку.

Лондон

Британская столица заняла первое место благодаря открытию новых культурных пространств, в том числе V&A East и V&A East Storehouse. Позднее в этом году в новом здании в Смитфилде также возобновит работу Музей Лондона.

Среди других заметных культурных козырей города — Вест‑Энд, бесплатные комедийные вечера и богатая афиша живой музыки: от авангардного джаза до дэт‑метала.

Около 90% местных жителей высоко оценили театральную жизнь города, 88 % одобрили музеи, ещё 81 % довольны столичными галереями.

«Сразу скажем: нигде в мире нет столько элитных галерей и музеев, посещение которых совершенно бесплатно. В одном только Южном Кенсингтоне (ранее известном как «Альбертополис»), вероятно, собрано больше невероятных экспозиций, чем во всех штатах Америки вместе взятых (это приблизительная оценка, не стоит углубляться в детали). Удивительно, но новые музеи – все бесплатные, все мирового класса – появляются постоянно», – говорится в материале издания.

Париж

Французская столица получила максимальную оценку культурной жизни — 100% положительных отзывов жителей. Среди главных событий года названы крупные выставки, включая Матисса в Гран‑Пале и «Сто лет ар-деко» в Музее декоративного искусства.

«Париж всегда радушно принимал как выдающихся деятелей культуры, так и восходящие таланты авангарда, предлагая им уникальный выбор как грандиозных и престижных площадок, так и более камерных пространств. Это слияние талантов продолжается с той же энергией и в 2026 году во всех видах искусства, от живописи до фотографии, от архитектуры до моды», – пишет Time Out.

Нью-Йорк

Американский мегаполис журналисты отметили за богатые литературные и музыкальные традиции, всемирно известные музеи, авангардные галереи и театральные постановки. Ожидается, что в этом году Нью-Йорку еще предстоит «по-настоящему проявить себя в культурном плане».

«Речь идёт о первой в Америке всеобъемлющей выставке Рафаэля в Метрополитен-музее, ретроспективе Марселя Дюшана в MoMA и неземной оде невероятно красивым нарядам модельера Ирис ван Херпен в Бруклинском музее. И это только в помещениях – в течение года Public Art Fund представит скульптурные работы Вуди Де Отелло, Дженезис Беланже и других художников в городских парках. В Нью-Йорке, как всегда, великое искусство можно найти повсюду», – отмечают авторы.

Берлин

Немецкий город занял четвёртое место. Time Out отметил фестивали, музыкальные события, Берлинале, Berlin Art Week и празднование 200-летия Музейного острова.

«Может ли в городе существовать контркультура, если сама её суть — идти против течения? Берлин успешно справляется с этой задачей, делая партийные протесты и радикальное художественное самовыражение нормой», – подытожили авторы статьи.

Кейптаун

Столицу ЮАР отметили за многогранную и постоянно развивающуюся культурную жизнь. В качестве примера названы музей Zeitz MOCAA, сад современной скульптуры Фонда Норвала, работу Кейптаунского филармонического оркестра, кинотеатров Labia, Baxter и Artscape. Каждый февраль крупнейшая на континенте выставка Investec Cape Town Art Fair привлекает коллекционеров искусства со всего мира, а First Thursdays в начале каждого месяца организует для местных жителей бесплатный арт-тур.

«В 2026 году Кейптаун переживает настоящий бум в сфере искусства – среди новых культурных событий можно отметить недавнюю иммерсивную цифровую инсталляцию LUMENOCITY и лимитированную коллекцию Veuve Clicquot Emotions of the Sun, созданную в сотрудничестве с Magnum Photos», – говорится в статье Time Out.

Полный топ-20 рейтинга:

  • Лондон
  • Париж
  • Нью-Йорк
  • Берлин
  • Кейптаун
  • Мельбурн
  • Сан-Паулу
  • Мадрид
  • Флоренция
  • Краков
  • Тайбэй
  • Марракеш
  • Копенгаген
  • Гвадалахара
  • Афины
  • Каир
  • Пекин
  • Джайпур
  • Чиангмай
  • Лиссабон