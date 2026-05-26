Кикбоксер Верховен подал апелляцию после поражения от Усика

О подаче апелляции Верховен сообщил 24 мая в Instagram. «Официальный протест был подан во время нашей поездки в аэропорт. Правила имеют значение только тогда, когда ими пользуются в самый нужный момент», – говорится в его сообщении. Других подробностей он не привёл.

Бой состоялся в ночь на 25 мая в египетской Гизе среди пирамид и проходил по правилам бокса. Поединок завершился победой Усика в конце 11-го раунда. Украинский спортсмен сохранил титулы WBC, WBA и IBF в супертяжёлом весе.

Эпизод, вызвавший недовольство нидерландца, произошёл после правого апперкота Усика. Верховен оказался в нокдауне и потерял защитную капу. После того как он поднялся на ноги, украинец провёл ещё серию ударов, после чего рефери Марк Лайсон остановил бой за секунду до того, как прозвучал гонг. Судья объяснил своё решение тем, что хотел сохранить здоровье бойца, так как Верховен был «не способен эффективно защищаться».

«Многие болельщики и эксперты утверждали, что Верховену следовало позволить выйти в 12-й, заключительный раунд, чтобы у него был шанс на сенсационную победу. Однако позже официальные судейские записки показали, что 37-летний кикбоксер и так не был близок к победе», – написала британская газета Independent.

В свою очередь, Александр Усик позже заявил, что жалобы по поводу результата поединка – «это разговоры ни о чем».

По словам украинского боксера, предварительно, этот бой стал третьим с конца в его профессиональной спортивной карьере. Кто и когда станет последними соперниками абсолютного чемпиона – пока неизвестно.

Согласно данным издания TotalProSports, Усик получит за прошедший бой около $100 млн, в то время как гонорар Верховена составит около $15 млн.