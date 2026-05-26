В Канаде нашли следы древних животных возрастом 567 млн лет

Учёные изучили находки эдиакарского периода — этапа истории Земли, продолжавшегося примерно от 635 до 538 миллионов лет назад, когда появились первые крупные многоклеточные организмы.

Обнаруженные в Канаде окаменелости оказались похожи на представителей так называемой фауны Белого моря, известной по находкам в России и Австралии. Однако возраст канадских образцов оказался больше — около 567–566 миллионов лет против 560–550 миллионов лет у ранее изученных организмов.

Исследователи также пришли к выводу, что древние животные обитали в глубоководной среде, а не на мелководье, как предполагалось ранее для подобных экосистем.

По мнению авторов работы, это свидетельствует о более широком распространении ранних экосистем и их способности адаптироваться к различным условиям среды. Учёные предполагают, что первые сложные сообщества могли возникнуть в глубоких водах, где условия оставались стабильнее, а затем распространиться ближе к береговой линии.

Авторы исследования считают, что полученные данные также указывают на постепенный характер эволюции животных без резких переходов между этапами развития.