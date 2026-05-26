Автомобили GM смогут «видеть» сквозь препятствия благодаря «коллективному разуму»

Согласно описанию технологии, автомобили будут собирать и предварительно обрабатывать информацию с камер, радаров, лидаров и датчиков позиционирования. Затем данные переводятся в формат «вида сверху» и отправляются в облачное хранилище.

После синхронизации информации от разных машин система формирует единую трёхмерную модель окружающего пространства. Она передается обратно в автомобили — на экраны мультимедийных систем и в блоки управления беспилотными функциями.

Предполагается, что технология позволит водителям и автопилотам получать информацию о дорожной ситуации за пределами прямой видимости. Речь идет о скрытых за препятствиями автомобилях, пешеходах и свободных парковочных местах.

В патенте указано, что обмен данными будет ограничен радиусом 50–75 метров вокруг автомобиля. Такой диапазон должен снизить нагрузку на вычислительные системы и уменьшить объем передаваемого трафика.

Для внедрения системы потребуется стандартизация протоколов обмена данными, а также решение вопросов конфиденциальности пользователей.