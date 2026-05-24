Xiaomi выпустила свои первые наушники-клипсы

Новая модель крепится к уху при помощи клипсы, а не размещается внутри ушного канала. Такая конструкция рассчитана на пользователей, которым неудобны традиционные силиконовые насадки, а также на тех, кто хочет слышать окружающие звуки во время работы или поездок.

Вес каждого наушника составляет 5,5 грамма. Для фиксации используется титановая проволока с эффектом памяти. Внутри установлены 11-миллиметровые динамические излучатели с поддержкой протокола LHDC 5.0 для передачи аудио высокого разрешения.

Для снижения утечки звука Xiaomi применяет технологию направленной передачи и реверсивных звуковых волн. Передача голоса обеспечивается системой из трёх микрофонов и микрофона костной проводимости для подавления фонового шума.

Наушники получили защиту от пыли и воды по стандарту IP57. Время автономной работы достигает девяти часов, а вместе с зарядным футляром — до 38 часов.

Модель интегрируется с HyperOS и поддерживает ряд функций искусственного интеллекта, среди которых перевод в реальном времени на 21 язык, расшифровка речи и автоматическое создание кратких сводок с помощью помощника XiaoAI.