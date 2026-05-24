Mercedes-Benz переходит на электромоторы Bosch с КПД до 98%

Контракт охватывает широкий спектр моделей — от массовых автомобилей до премиальных электрокаров. Для Bosch сделка имеет особое значение на фоне ранее объявленного снижения прибыли и планов по сокращению персонала.

Новые электродвигатели отличаются высокой эффективностью — до 98%. Такого показателя удалось достичь благодаря обновлённой конструкции обмотки и системе масляного охлаждения ротора. Масло позволяет эффективнее отводить тепло, уменьшить размеры двигателя, повысить мощность и сократить потери энергии.

Bosch также разработала модульную архитектуру электромоторов. Платформу можно адаптировать под различные типы автомобилей, приводы и конфигурации осей, что упрощает интеграцию технологий и снижает затраты производителей.

Сейчас компания выпускает около семи электродвигателей в минуту и продолжает наращивать производство компонентов для электротранспорта. По планам Bosch, уже в 2026 году объём выпуска деталей для электроприводов превысит 7 миллионов единиц.