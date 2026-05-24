$1,4 млрд на десятерых: Forbes показал, что миром спорта все еще правят ветераны

Список четвертый год подряд и шестой раз в карьере возглавляет португальский футболист «Аль-Насра» Криштиану Роналду, который заработал в 2026 году $300 млн. Он превзошел футбольный рекорд, установленный им самим в прошлом году ($275).

За год 50 самых высокооплачиваемых спортсменов мира в совокупности заработали около $4,1 млрд до вычета налогов и агентских выплат. Эта сумма чуть меньше рекордных $4,2 млрд, заработанных спортсменами в 2025 году, но всего девять лет назад цифра была почти вдвое меньше ($1,9 млрд в 2017 году).

Помимо Роналду, еще двое спортсменов установили новую планку доходов в своих видах спорта. Так, игрок бейсбольного клуба «Лос-Анджелес Доджерс» Сёхей Отани поднял рекорд МЛБ до $127,6 млн. При этом за игру он получил лишь около $2,6 млн, а остальное заработал на рекламе, лицензиях, сувенирной продукции и партнерствах. А гонщик команды «Феррари» Льюис Хэмилтон стал первым пилотом « Формулы-1», чей заработок достиг $100 млн, причем в эту сумму входят как выплаты по профессиональному контракту, так и доходы от рекламы и других бизнес-проектов вне гонок.

В первой десятке оказалось сразу три спортсмена возрастом 41 год – помимо всё тех же Роналду и Хэмилтона, это баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс.

Любопытно, что попасть в топ-50 Forbes теперь почти так же сложно, как выиграть крупный турнир. Нижний порог рейтинга вырос до $54,6 млн — десять лет назад было достаточно примерно половины этой суммы.

Именно поэтому в топ-50 самых высокооплачиваемых спортсменов нет ни одной женщины. Самая высокооплачиваемая – теннисная звезда Коко Гауфф заработала, по оценкам, $33 млн в 2025 году. Последней женщиной, попадавшей в «элиту», была Серена Уильямс, занявшая 49-е место в 2023 году с доходом в $45,3 млн.

Баскетбол продолжает удерживать лидерство по количеству представителей в рейтинге. Впервые с 2012 года игроки НБА заняли сразу 20 мест в топ-50.

Далее идут:

НФЛ (американский футбол) — 9 спортсменов;

футбол — 7;

гольф — 4;

«Формула-1» — 3;

MLB — 3;

бокс — 2;

теннис — 2.

Другие виды спорта, включая крикет, гонки NASCAR и НХЛ, в этом году не представлены ни одним спортсменом.

Топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов 2026 года выглядит следующим образом: