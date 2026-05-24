Чемпионат мира по борьбе 2026 года перенесли из Бахрейна в Астану

Изначально турнир планировалось провести в Манаме с 24 октября по 1 ноября 2026 года.

В UWW заявили, что перенос связан с вопросами безопасности в регионе. Организация отметила, что решение принято заранее, чтобы избежать проблем на заключительном этапе подготовки турнира.

Вице-президент UWW Михаил Мамиашвили сообщил, что на проведение чемпионата также претендовали Кыргызстан и Узбекистан. По итогам голосования Астана получила право принять турнир с перевесом в один голос.

Ранее Казахстан уже принимал чемпионат мира по борьбе: в 2019 году соревнования проходили на «Барыс Арене» в столице Республики. Новые сроки и детали турнира UWW пообещала опубликовать позднее.