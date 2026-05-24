Цукерберг объявил о массовых увольнениях в Meta: сократят 10% сотрудников

О содержании служебной записки руководителя компании сообщил CNBC. В обращении к сотрудникам Цукерберг отметил, что увольнения связаны с изменением приоритетов компании.

«Всегда грустно прощаться с людьми, которые внесли свой вклад в нашу миссию и в развитие этой компании», — написал Цукерберг, поблагодарив сотрудников за работу.

По его словам, искусственный интеллект является «самой важной технологией нашего времени», а компании, которые займут лидирующие позиции в этой сфере, будут определять развитие следующего поколения технологий.

По данным CNBC, одновременно около 7 тысяч сотрудников перейдут на новые должности, связанные с искусственным интеллектом. Сокращения не затронут подразделения инфраструктуры ИИ, разработки базовых моделей и монетизации.

Цукерберг также сообщил, что в текущем году новых масштабных сокращений компания больше не планирует.

В начале мая аналогичные меры предприняла Oracle. Компания сократила около 30 тысяч сотрудников по всему миру на фоне смены стратегии с акцентом на развитие ИИ и строительство дата-центров.