Суд в Париже признал Airbus и Air France виновными в крушении рейса AF447

Суд постановил, что Airbus и Air France являются «единственными ответственными» за катастрофу. Обеим компаниям назначили максимальный штраф по этой статье — по 225 тысяч евро. Некоторые из семей погибших назвали такое наказание символическим.

Ранее, в апреле 2023 года, суд в Париже оправдал обе компании.

Самолет Airbus A330-203 авиакомпании Air France выполнял рейс из Рио-де-Жанейро в Париж и потерпел крушение в июне 2009 года. На борту находились 216 пассажиров и 12 членов экипажа. Среди погибших были граждане Франции, Бразилии, Германии, США, Великобритании и Ирландии.

Обломки лайнера нашли после продолжительных поисков на участке дна Атлантического океана площадью около 10 тысяч квадратных километров. Бортовой самописец обнаружили только в 2011 году.

В 2012 году французские следователи пришли к выводу, что причиной катастрофы стали несогласованность действий и плохая подготовка экипажа, а также неисправность датчиков скорости, покрывшихся льдом. Пилоты, по версии следствия, были дезориентированы из-за неверных показаний скорости, поэтому когда самолет начал терять скорость, они ошибочно направили нос лайнера вверх, вместо того, что опустить его вниз. Как отмечает BBC News, после крушения самолета программы подготовки пилотов были изменены, а датчики в самолетах заменены.

Air France и Airbus отрицали обвинения и заявляли, что подадут апелляцию, если их признают виновными. В Air France утверждали, что нет никаких оснований ставить под сомнение компетентность выполнявших рейс пилотов.