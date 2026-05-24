Путешественники признали Италию лучшим гастрономическим направлением мира

По словам собеседников издания, популярность итальянской кухни связана с использованием локальных продуктов, простотой рецептов и многолетними кулинарными традициями, передающимися из поколения в поколение.

«Итальянская кухня — это больше, чем просто еда. Это социальный ритуал, объединяющий семьи и общины», — отметила основательница The Secret Explorer Анита Каньядзо.

Эксперты также подчеркнули, что многие традиционные блюда готовятся часами или даже днями для раскрытия вкуса ингредиентов.

Руководитель Culture Discovery Vacations Майкл Ковник рассказал, что каждый регион Италии обладает собственной гастрономической культурой и уникальными блюдами.

Среди городов, рекомендованных для гастротуризма, эксперты выделили Болонью, Флоренцию, Неаполь и Палермо.

Болонью и вовсе назвали кулинарной столицей страны благодаря таким блюдам, как лазанья, тальятелле рагу, тортеллини и мортаделла.

Неаполь получил признание за пиццу и уличную еду. Туристам рекомендуют попробовать здесь pizza a portafoglio — небольшую складную пиццу, которую едят на ходу.

Также специалисты советуют обратить внимание на Сицилию и Палермо, где традиции уличной еды сохраняются со времён арабского влияния на остров.