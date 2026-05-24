Минск и Караганда станут Молодежными столицами СНГ
Решение было принято 22 мая 2026 года на заседании Совета глав правительств СНГ в Ашхабаде.
Выбранные города имеют значимый опыт работы с молодежью. В них развивается необходимая для жизнедеятельности молодежи инфраструктура, поддерживается международное молодежное сотрудничество, ведется активная культурная жизнь.
Города, получившие статус Молодёжной столицы СНГ, принимают заседания Совета по делам молодёжи и Форум молодежных организаций государств Содружества.