Ла Лига подключит ИИ к оценке работы и назначению арбитров

По его словам, ИИ позволит объективно анализировать не менее 40% параметров, используемых при оценке работы судейских бригад. Сейчас около 30 критериев вручную оценивают сотрудники Технического комитета судей.

«С помощью ИИ мы создаем инструмент, который объективно определит не менее 40% параметров. На основе всех матчей создается система и формируются алгоритмы. ИИ будет анализировать все и указывать, в чем судья был прав. Мы делаем процесс более объективным», — заявил Тебас.

Новая система также будет участвовать в процедуре назначения арбитров. Искусственный интеллект станет предлагать комитету двух или трех кандидатов на конкретный матч, однако окончательное решение останется за человеком.

По данным Marca, Ла Лига и Королевская испанская футбольная федерация уже несколько месяцев работают над внедрением системы. Среди возможных критериев оценки рассматриваются количество матчей судьи с конкретными командами, результаты этих игр и наличие прежних разногласий между арбитром и клубами.