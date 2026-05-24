Глобальное потепление снизило уровень кислорода в крупнейших реках мира

Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.

Учёные проанализировали изменения в 21,4 тыс. рек за период с 1985 по 2023 год, используя спутниковые данные и климатические модели.

Исследование показало, что концентрация кислорода в большинстве рек постепенно уменьшается по мере роста температуры воды. В среднем показатель снижался на 0,045 миллиграмма на литр за десятилетие, что составляет около 0,5% от нынешнего среднего уровня.

Для анализа специалисты изучили более 3,4 млн спутниковых снимков и замеров, собранных в рамках программы LandSat. По словам исследователей, глобальное потепление влияет не только на температуру, но и на химический состав водоёмов.

Авторы работы отметили, что наиболее серьёзные последствия могут затронуть реки Южной Азии и западных районов Северной Америки, где экосистемы уже испытывают дефицит кислорода. При активном сокращении выбросов и борьбе с глобальным потеплением снижение концентрации кислорода, по расчётам учёных, может ограничиться 1,1% к концу столетия.