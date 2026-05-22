SpaceX подала заявку на IPO: Маск, вероятно, скоро станет триллионером

Организатором размещения выступит банк Goldman Sachs. После объединения SpaceX со стартапом xAI в феврале 2026 года компания оценивалась в 1,25 триллиона долларов.

Контрольный пакет Маска в SpaceX, по оценкам, может стоить более 600 миллиардов долларов. В 2025 году он уже стал первым человеком в мире с состоянием свыше 500 миллиардов долларов. Возможное IPO способно приблизить его совокупное состояние к отметке в один триллион долларов.

SpaceX стала первой из крупных компаний в сфере искусственного интеллекта и высоких технологий, чьи биржевые размещения ожидаются в 2026 году. Одновременно на биржу готовятся выйти OpenAI и Anthropic (разработчик чат-бота Claude).

Несколько дней назад Маск проиграл судебный процесс против OpenAI и ее руководителя Сэма Альтмана. Основатель SpaceX обвинял Альтмана в обмане из-за того, что он перевел компанию OpenAI в коммерческий статус после того, как Маск вложил в нее миллионы долларов.