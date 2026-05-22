Microsoft представила новые и очень дорогие Surface Pro 12 и Surface Laptop 8

Стартовая стоимость новинок для корпоративных клиентов составляет $1949,99, что практически вдвое превышает начальную цену потребительских моделей предыдущего поколения. Позже в этом году производитель обещает выпустить аналогичные устройства на чипах Qualcomm Snapdragon X2.

Планшет Surface Pro 12 сохранил прежний дизайн и разъемы, включая два USB-C с Thunderbolt 4. Базовая версия оснащена ЖК-дисплеем, процессором Core Ultra 5, 16 Гбайт ОЗУ и 256 Гбайт ПЗУ.

Максимальная комплектация с Core Ultra 7, 64 Гбайт ОЗУ и 1 Тбайт памяти обойдется в $4399,99. Также доступны версии с OLED-экраном и поддержкой 5G.

Ноутбуки Surface Laptop 8 вышли в модификациях с экранами на 13,8 и 15 дюймов. Их главной особенностью стала тактильная сенсорная панель с обратной связью, интегрированная с Windows 11. Младшая модель впервые получила встроенную функцию экрана конфиденциальности, активируемую одной кнопкой.

Максимальные конфигурации ноутбуков стоят до $4499,99. Дополнительно представлена более доступная 13-дюймовая альтернатива Surface Laptop для бизнеса (1-го поколения) по цене от $1499,99.