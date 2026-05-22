Учёные выяснили, можно ли снизить вред от недосыпа компенсирующим сном

Команда исследовательницы сна Сяоюй Ли из Университета Цинхуа проанализировала более 574 тысяч ночей сна свыше 85 тысяч участников Британского биобанка. На протяжении недели участники носили акселерометры, фиксировавшие продолжительность сна.

В среднем участники спали по 6,43 часа в сутки. Почти у 30% наблюдался дефицит сна — они спали меньше обычного или ниже рекомендованного уровня для своего возраста и пола. Около половины из них после этого спали примерно на час дольше.

После учёта возраста, образа жизни и других факторов исследователи выяснили, что у людей, регулярно недосыпавших и не компенсировавших нехватку сна, риск смерти в течение следующих восьми лет был на 15% выше по сравнению с теми, кто спал достаточно. Особенно заметным эффект оказался среди участников, спавших в среднем около 5,7 часа в сутки.

При этом у людей, которые восполняли недостаток сна после коротких ночей, показатели риска были близки к уровню участников с нормальным режимом сна.

Авторы исследования отметили, что восстановительный сон способен частично компенсировать острую нехватку сна, однако хронический недосып всё равно остаётся серьезным фактором риска для здоровья.