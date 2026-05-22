Туркменистан и OpenAI обсудили внедрение ИИ в cфере образования

Основное внимание уделили использованию ИИ для повышения качества обучения и развития ИИ-грамотности среди школьников, студентов, преподавателей и управленческих кадров.

Туркменская сторона представила информацию о цифровизации образования, развитии электронных образовательных платформ и создании аналитической системы на основе данных об успеваемости, посещаемости, учебной нагрузке и результатах обучения.

Представители OpenAI рассказали о возможности пилотного внедрения ChatGPT Edu или аналогичных решений в отдельных учебных заведениях. Обсуждались подготовка педагогов, вопросы безопасного использования ИИ, защита данных, академическая добросовестность и оценка влияния таких инструментов на образовательные результаты.

Стороны также рассмотрели идею включения исследовательского компонента в будущие проекты для анализа влияния ИИ на качество обучения, самостоятельность учащихся и эффективность преподавания.

В числе дальнейших шагов взаимодействия названы изучение форматов пилотных инициатив, определение приоритетных направлений применения ИИ в образовании, а также возможность проведения студенческого хакатона и других практических мероприятий.

Встреча прошла в рамках участия туркменской делегации в тематических секциях и двусторонних переговорах форума, посвящённых цифровой трансформации и образовательным технологиям.