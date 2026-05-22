ООН-Хабитат рассматривает возможность открытия офиса в Ашхабаде

С соответствующим заявлением выступил региональный директор ООН-Хабитат по Восточной Европе и Центральной Азии Эрфан Али. По его словам, организация координирует работу в 25 странах региона и уже реализует программы в Киеве, Москве, Косово и Баку. Он выразил надежду, что проектный офис в Ашхабаде начнёт работу в ближайшем будущем.

«Страны нашего региона демонстрируют активные тенденции урбанизации, и Ашхабад всё более уверенно становится частью широкого международного диалога по вопросам устойчивых городов и городского развития», — отметил Эрфан Али.

Заявление прозвучало в преддверии «круглого стола» высокого уровня ООН, который состоится 24 мая в рамках XXV Международной выставки и конференции «Белый город Ашхабад – 2026». Мероприятие будет посвящено вопросам устойчивых, инклюзивных и «умных» городов.

Ожидается, что форум объединит более 650 делегатов из 55 стран — представителей международных организаций, дипломатических миссий, инвесторов, архитекторов, инженерных компаний и специалистов в области градостроительства.

Межрегиональный советник ООН-Хабитат Катя Шефер заявила, что реализация Новой программы развития городов требует согласования технологий, инвестиций и градостроительного планирования. По её словам, применение современных строительных решений и цифрового моделирования в Ашхабаде может способствовать формированию устойчивых и климатически нейтральных городов в регионе.

Постоянный координатор ООН в Туркменистане Дмитрий Шлапаченко отметил важность использования цифровизации и современных строительных стандартов для повышения качества жизни и развития инклюзивной городской среды.