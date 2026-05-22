Иран получил от ФИФА гарантии по участию в ЧМ-2026 в США

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Исмаил Багаи заявил, что представители Федерации футбола Ирана провели встречу с руководством ФИФА в Турции.

«Два дня назад в Турции состоялась встреча представителей Федерации футбола Ирана и высокопоставленными лицами ФИФА, где нам были даны гарантии того, что ФИФА приложит все усилия для соблюдения норм принимающими сторонами», — сообщил Багаи.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года. Сборная Ирана обеспечила себе участие в турнире после ничьей с Узбекистаном со счетом 2:2 и попала в группу G, где должна сыграть против Бельгии, Египта и Новой Зеландии. Все три матча пройдут на территории США.

Ранее в СМИ появлялись сообщения о возможных визовых сложностях для иранской сборной.