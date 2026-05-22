Гобелен из Байё впервые покажут в Лондоне на всю длину

В музее сообщили, что 68-метровая средневековая вышивка будет размещена в специально разработанной витрине. По словам организаторов, такой формат позволит посетителям оценить масштаб произведения и использовать цифровые элементы для более глубокого понимания исторического контекста.

Директор музея Николас Каллинан назвал Байёский гобелен одним из важнейших культурных объектов мира, отражающим исторические связи Великобритании и Франции. Куратор выставки Майкл Льюис отметил, что экспозиция расскажет о событиях, предшествовавших нормандскому завоеванию Англии в 1066 году.

Гобелен будет представлен вместе с другими экспонатами средневековой эпохи — редкими документами, иллюстрированными рукописями и кладом серебряных монет.

Передача произведения из музея в Байё вызвала протесты среди специалистов по культурному наследию. В 2025 году президент Франции Эмманюэль Макрон одобрил передачу гобелена в Лондон на 18 месяцев в рамках культурного сотрудничества между странами.

Критики решения указывали на хрупкое состояние произведения. По данным экспертов, с 2020 года на гобелене зафиксированы 24 204 пятна, 9 646 отверстий и 30 разрывов. В 2007 году он был внесен в реестр ЮНЕСКО «Память мира».