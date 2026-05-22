В Узбекистане запустили приложение с денежными поощрениями за ходьбу

Проект запущен по решению президента Шавката Мирзиёева и направлен на популяризацию здорового образа жизни и развитие экологической культуры. Основная задача платформы — мотивировать пользователей проходить не менее 10 тысяч шагов в сутки.

Такие решения позволят также решить проблему загрязнения воздуха и автомобильных пробок. Мотивируя людей пройтись пешком до работы, магазина или учебы, власти пытаются снизить количество коротких поездок на автомобилях и такси. Меньше машин на дорогах — меньше вредных выбросов в атмосферу.

Мобильное приложение уже доступно для скачивания в популярных магазинах приложений.

В государственном комитете по экологии сообщили, что специалисты продолжают дорабатывать технический механизм начисления бонусов участникам программы. На финансирование платформы и выплаты пользователям из специального фонда планируется ежегодно направлять по 10 миллиардов сумов.

Подобная инициатива уже действовала в республике в 2021 году в рамках проекта «Здоровый образ жизни». Тогда пользователям начисляли по 3 тысячи сумов за выполнение ежедневной нормы шагов. Весной 2022 года программу закрыли, а теперь власти решили возобновить её в рамках обновлённой экологической стратегии.