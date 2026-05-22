Виноградный жмых в кормах для кур позволяют выращивать здоровых цыплят без антибиотиков

Исследование, опубликованное в журнале npj Biofilms and Microbiomes, подтвердило, что этот побочный продукт производства вина эффективно борется с воспалениями кишечника и поддерживает набор веса птиц, не создавая угрозы появления устойчивых к лекарствам супербактерий.

Сельское хозяйство по всему миру постепенно отказывается от антибиотиков из-за риска возникновения резистентных микроорганизмов. Однако без них птицы чаще страдают от хронических воспалений и теряют вес. Исследователи решили протестировать виноградный жмых, который составляет до 20% массы переработанного винограда и богат клетчаткой и антиоксидантами.

Эксперимент проводился на 126 цыплятах, которым искусственно создали условия для воспаления кишечника с помощью тяжелой диеты. Птиц разделили на группы: одни получали стандартный корм или антибиотик цинк-бацитрацин, другие — добавку из обычного или ферментированного жмыха.

Результаты показали, что тяжелая диета без добавок снижает набор веса на 54%, но виноградный жмых почти полностью компенсировал эти потери. Птицы на виноградной диете росли так же хорошо, как и на антибиотиках, при этом у них снизились показатели воспаления и улучшилось состояние ворсинок кишечника.

Жмых сработал как пребиотик, подавив патогены (Clostridium и Klebsiella) и увеличив популяцию полезных бактерий (Monoglobus и Lactobacillaceae). Особую эффективность показал жмых, ферментированный лактобактериями, который способствовал выделению масляной (бутирата) и пропионовой кислот, служащих топливом для клеток кишечника.

Ключевым выводом стало отсутствие генов антибиотикорезистентности у птиц, употреблявших жмых, в то время как в группе на антибиотиках зафиксирован всплеск гена устойчивости bcrA. Авторы работы предлагают использовать биологически активные отходы виноделия как экономически выгодное и экологичное решение для оздоровления агропромышленности.