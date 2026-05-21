Nissan стал самым быстрорастущим автобрендом в США

По итогам периода с 1 апреля 2025 года по 31 марта 2026 года доля Nissan на розничном рынке США увеличилась на 19,6% по сравнению с предыдущим годом.

Продажи через дилерские центры выросли более чем на 43 тысячи автомобилей.

В компании отметили, что американский рынок остается ключевым элементом глобальной стратегии Nissan и программы реструктуризации Re:Nissan. К 2030 финансовому году автопроизводитель рассчитывает достичь ежегодных продаж на уровне 1 миллиона автомобилей.

«Мы приняли взвешенное решение поставить во главу угла розничную торговлю, качество обслуживания клиентов и силу бренда, и рынок реагирует на это, — сказал председатель правления Nissan в Северной и Южной Америке Кристиан Менье. — Речь идет о том, чтобы наращивать обороты правильным путем — укреплять бренд с помощью продуктов, которые хотят покупать клиенты и которые с гордостью продают дилеры».