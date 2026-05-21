Intel и McLaren объявили о стратегическом партнёрстве в Формуле-1

Соглашение предусматривает использование высокопроизводительных архитектур и решений для искусственного интеллекта в работе гоночной команды. Intel предоставит McLaren процессоры Xeon и Core Ultra для выполнения задач, связанных с аэродинамическим анализом, вычислительной гидродинамикой, моделированием динамики болида, анализом гоночной стратегии и поддержкой систем принятия решений.

«Гонки Формулы-1 — это один из лучших полигонов для высокопроизводительных вычислений. Intel гордится тем, что является партнером McLaren Racing по вычислительным ресурсам и частью команды, которая стремится к точности, скорости и инновациям. Вместе мы сможем расширить границы возможного, превращая данные в конкурентное преимущество», — отметил генеральный директор Intel Лип-Бу Тан.

В компании уточнили, что вычислительные решения будут использоваться для связи центра McLaren в Уокинге с гоночными боксами команды.

«Успех в гонках Формулы-1 во многом зависит от технологий, и партнерство с Intel укрепляет наши возможности по внедрению инноваций. Intel уже является важной частью нашей технологической экосистемы, и их лидерство в области вычислительной техники сыграет решающую роль в том, как мы проектируем и участвуем в гонках на наших болидах», — заявил генеральный директор McLaren Racing Зак Браун.