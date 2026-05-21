Google анонсировал крупное обновление Android Auto

Android Auto перейдёт на дизайн-концепцию Material 3. Обновление предусматривает новые шрифты, более плавные анимации и интерактивные виджеты. Также улучшена адаптация интерфейса для дисплеев разных форматов, в том числе ультрашироких и круглых экранов.

В Google Maps появится режим иммерсивного отображения с трёхмерными моделями зданий и рельефа. В автомобилях со встроенной системой Google станет доступна функция Live Lane Guidance, использующая фронтальные камеры для анализа дорожной разметки и ведения по полосам в режиме реального времени.

Среди мультимедийных нововведений — поддержка видео Full HD с частотой 60 кадров в секунду во время стоянки или зарядки автомобиля. Функция появится в моделях BMW, Ford, Hyundai, Kia, Mercedes-Benz, Renault, Skoda и Volvo. При начале движения система автоматически переключит видео в аудиорежим. Также заявлена поддержка пространственного звучания Dolby Atmos.

ИИ-ассистент Gemini сможет анализировать сообщения и календарь для создания автоматических ответов и навигационных запросов. В автомобилях со встроенной платформой Google ИИ также сможет интерпретировать сигналы приборной панели и отвечать на технические вопросы о машине.

Кроме того, в системе появятся приложения для видеоконференций, в том числе Zoom.