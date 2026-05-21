Calvin Klein и Чонгук из BTS выпустили совместную коллекцию одежды

Коллекция включает куртки, брюки, худи, свитшоты, футболки и нижнее бельё. Стоимость вещей составляет от 29 до 699 долларов. В социальных сетях бренда коллекцию описали как «кинематографичную», передающую «дух свободы, присущий дороге».

В Calvin Klein сообщили, что Чонгук участвовал в разработке моделей совместно с командой бренда. По данным компании, артист подбирал цветовые решения, работал над принтами и другими деталями. Рекламную кампанию с участием певца снял фотограф Аласдер Маклеллан.

Чонгук стал глобальным амбассадором Calvin Klein весной 2023 года и с тех пор регулярно участвовал в рекламных проектах бренда.

Недавно певец также был назначен глобальным амбассадором Chanel.

«Для меня Chanel — это новаторский дом, который бережно хранит свое вневременное наследие и постоянно развивается в соответствии с тенденциями настоящего», — отметил артист.