Футболисты потребовали у ФИФА усилить меры по защите игроков от жары на ЧМ-2026

Авторы обращения заявили, что экстремальные температуры способны снижать физическую работоспособность и повышать риски для здоровья спортсменов. Письмо поддержали действующие и бывшие игроки, представляющие клубы и сборные более чем двадцати стран.

Футболисты отметили, что жара вызывает головокружение, усталость, мышечные судороги и другие последствия, влияющие на состояние игроков и интенсивность игры. Они также поддержали призыв медиков обновить протокол ФИФА по тепловому стрессу до начала турнира.

Обращение последовало после доклада организации World Weather Attribution, в котором говорится о риске «экстремальной жары» во время матчей чемпионата мира.

В ФИФА заявили, что вопросы климата учитываются при подготовке турнира совместно с городами-организаторами и администрациями стадионов. Организация сообщила, что на турнире будут введены обязательные трёхминутные паузы для питья воды в каждом тайме вне зависимости от температуры воздуха.

Также команды смогут проводить до пяти замен, дополнительную замену в дополнительное время и отдельную замену при сотрясении мозга. На открытых стадионах планируется установка скамеек с контролируемым микроклиматом.

Согласно заявлению ФИФА, часть матчей перенесут на крытые арены или на менее жаркое время суток. При этом около пяти игр, как ожидается, могут пройти при температуре около 28 °C, которую FIFPRO считает небезопасной для проведения матчей.