Узбекистан предложил объявить 2027 год «Годом охраны экологии» в тюркском мире

По словам Мирзиёева, изменение климата требует от государств координированных действий. Он предложил создать при организации систему мониторинга климатических рисков на основе спутниковых данных.

«Необходимо ранее выявление засухи, постоянный мониторинг процессов деградации почв и таяния ледников, а также внедрить технологию искусственного интеллекта в сферу управления трансграничными водными ресурсами», — сказал президент Узбекистана.

Мирзиёев также сообщил, что Центральноазиатский университет по изучению окружающей среды и изменения климата в Ташкенте выделил 50 грантов для молодежи тюркских стран на 2026–2027 учебный год.

Кроме того, президент Узбекистана призвал обеспечить практическую реализацию соглашения о введении упрощенного таможенного коридора и полностью цифровизировать обмен данными.

«Это позволит обеспечить передачу данных по всей логистической цепочке, отслеживание грузов и согласованную организацию процессов», — добавил он.