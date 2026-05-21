Одиночество в сети: как смартфоны и соцсети привели к снижению рождаемости

Глобальный демографический спад ломает прежние прогнозы. Так, пять лет назад ООН ожидала, что в 2023 году в Южной Корее родятся 350 тысяч детей, однако реальный показатель оказался на 120 тысяч ниже. В том же году коэффициент рождаемости в Мексике впервые в истории упал ниже американского, а следом аналогичная тенденция наблюдалась в Бразилии, Тунисе, Иране и Шри-Ланке. Развивающиеся страны начали стремительно стареть, так и не успев разбогатеть.

«Падение рождаемости — главный вопрос нашего времени, всё остальное — лишь производное», — подчеркивает профессор экономики Пенсильванского университета Хесус Фернандес-Вильяверде.

Корень проблемы: исчезновение пар и К-образный кризис

Свежие исследования показывают, что природа демографического кризиса изменилась. Спад происходит не потому, что семьи сознательно ограничиваются одним ребёнком, а потому, что молодые люди реже вступают в отношения.

Большинство мужчин и женщин по-прежнему заявляют, что хотели бы иметь около двух детей. Однако, согласно данным демографа Стивена Шоу, в странах с высокими доходами число детей у уже состоявшихся матерей стабильно, но доля женщин, родивших хотя бы одного ребёнка, за последние 15 лет резко сократилась.

При этом процесс создания семьи стал К-образным — расходящимся по двум разнонаправленным траекториям:

Среди выпускников университетов доля тех, кто вступает в брак и заводит детей, стабильна или растет.

В наименее образованных и обеспеченных группах населения наблюдается обвальное падение.

Государственные меры поддержки — утроение реальных расходов на детские пособия и родительские отпуска в развитых странах с 1980-х годов — не смогли переломить тренд: средний показатель всё равно снизился с 1,85 до 1,53. В США и Великобритании до половины этого спада экономисты объясняют ростом цен на недвижимость и тем, что молодые люди вынуждены жить с родителями. Однако экономические трудности не объясняют глобальный масштаб кризиса: рождаемость падает даже в благополучной Северной Европе.

Эффект интернета: корреляция технологий и демографии

Прорывное объяснение феномену дали экономисты Натан Хадсон и Эрнан Москосо-Боэдо из Университета Цинциннати. Они доказали прямую связь между падением рождаемости и развёртыванием сетей 4G в США и Великобритании. Рождаемость начинала падать раньше и быстрее именно в тех регионах, куда первыми приходили высокоскоростные мобильные технологии.

Financial Times отмечает, что эта переломная точка уникальна для каждого рынка и четко совпадает с графиком массового импорта смартфонов и ростом поисковых запросов в Google, связанных с мобильными приложениями:

С 2007 года резко ускорился спад рождаемости среди молодежи в США, Великобритании и Австралии.

во Франции и Польше.

во Франции и Польше. С 2012 года: в Мексике, Марокко и Индонезии.

в Мексике, Марокко и Индонезии. В 2013–2015 годах: в Гане, Нигерии и Сенегале.

Иллюзия Instagram и TikTok против реальности

Профессор экономики Университета Нотр-Дам Мелисса Кирни отмечает, что цифровая среда фундаментально сократила пространство для реальных контактов. В Южной Корее объем живого общения среди молодых людей за последние 20 лет уменьшился вдвое.

Демограф Лайман Стоун объясняет это спецификой восприятия:

«Если вы проводите время в реальном мире, ваши представления о партнере закреплены в реальности. Если вы проводите время в Instagram, они привязаны к искусственной, глянцевой норме».

Влияние смартфонов оказывается сильнее в обществах с традиционной культурой. Как отмечает Элис Эванс из Стэнфордского университета, социальные сети (в частности, Instagram и TikTok) позволяют молодым женщинам в Латинской Америке или на Ближнем Востоке обходить традиционные авторитеты, повышая ожидания от отношений до уровня, к которому их ровесники-мужчины часто не готовы. Эти регионы демонстрируют одни из самых резких снижений рождаемости за последнее десятилетие. Недавнее исследование связало использование соцсетей с более низкой фертильностью в странах Африки к югу от Сахары. В Южной Азии, где доступ женщин к интернету часто ограничен, доля одиноких людей заметно ниже.

От телевизора к экрану смартфона: что делать?

Сама гипотеза о влиянии медиа на демографию не нова. Еще в 2001 году исследователи Роберт Хорник и Эмиль Маканани доказали, что наличие телевизора в доме сильнее коррелирует со снижением рождаемости, чем уровень дохода или образования. В 2018 году ученые подтвердили, что в «телевизионных» домохозяйствах падает частота интимных отношений. Смартфон же, как индивидуальный экран, с которым человек проводит гораздо больше времени в одиночестве, кратно усиливает этот эффект.

Запретить технологии невозможно. По мнению экспертов, стандартные экономические стимулы вроде «премий за ребенка» бьют мимо цели, когда люди изначально не могут найти партнера. Падение рождаемости — это прямое следствие эпидемии одиночества среди молодых взрослых.

Демографы сходятся во мнении: чтобы исправить ситуацию, человечеству придется менять свои цифровые привычки — либо через масштабные культурные сдвиги, либо через жесткое государственное регулирование платформ.