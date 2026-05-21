«Ливерпуль» презентовал новую форму с дизайном чемпионского сезона 1989/90

Дизайн комплекта вдохновлён формой сезона 1989/90, когда клуб в 18-й раз выиграл чемпионат Англии.

Футболка выполнена в насыщенном красном цвете с графическим рисунком, напоминающим оформление формы конца 1980-х годов. Эмблемы клуба и технического спонсора размещены в белом цвете. Для фамилий и номеров игроков разработан новый шрифт.

Впервые команда Арне Слота выйдет в новой форме в матче заключительного тура Премьер-лиги против «Астон Виллы», который состоится в ближайшее воскресенье.

Домашний комплект официально поступил в продажу 19 мая 2026 года.

Клуб также раскрыл детали выездной формы. Она будет выполнена в белом цвете с бордовыми логотипами. В оформлении воротника и манжет используются полосы красного, белого и серого цветов. «Мерсисайдцы» отметили, что дизайн объединяет классический футбольный стиль и элементы уличной моды.