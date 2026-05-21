Ледяная магия Ниагары: подведены итоги фотоконкурса Niagara Frozen Falls 2026
В 2026 году Ниагарские парки провели масштабный фотоконкурс Niagara Frozen Falls Social Media Contest, целью которого было запечатлеть уникальное зимнее преображение одного из самых известных водопадов мира.

Победившие снимки продемонстрировали контраст между неудержимым потоком воды и монументальными ледяными образованиями, которые создают иллюзию полностью застывшей стихии.

Первое место в конкурсе заняла студия Mytny Photography, чья работа объединила мощь падающей воды со спокойствием зимнего ландшафта.

Замёрзший рёв Ниагары / Снимок, занявший первое место / © Mytny Photography (The Frozen Roar of Niagara)

Вторую ступень пьедестала занял Аджо Мэтью с кинематографичным и эмоциональным кадром.

Замёрзший огонь на краю Ниагары / Снимок, занявший второе место / © Ajo Mathew (Frozen Fire at the Edge of Niagara)

Третье место досталось Робу Миллеру за снимок, передающий суровую первозданную силу замерзшей природы.

Под замёрзшим собором Ниагары / Снимок, занявший третье место / © Rob Miller (Beneath Niagara’s Frozen Cathedral)

Каждому из авторов удалось по-своему раскрыть драматизм зимней Ниагары.

Организаторы отмечают, что Ниагарский водопад никогда не замерзает полностью: под слоями льда продолжают двигаться миллионы тонн воды. Эффект «застывания» создается за счет ледяного тумана и снега, которые постепенно покрывают скалы и конструкции. Именно это сочетание вечного движения и ледяной оболочки продолжает вдохновлять тысячи фотографов и путешественников, превращая водопад в одну из самых впечатляющих природных сцен планеты каждой зимой.

Снимки финалистов конкурса

Аврора над замёрзшим водопадом / © Kevin Rowan (Aurora Over the Frozen Falls)

Шёпот под замёрзшим водопадом / © Parker Burkett (Whispers Beneath the Frozen Falls)

Восход луны над замёрзшим водопадом / © Lei Yang (Moonrise Over the Frozen Falls)

Радуга над замёрзшим королевством / © Poli Bertolai (Rainbow Over the Frozen Kingdom)

Замёрзшие огни под ночным водопадом / © Shannon Dawn (Frozen Lights Beneath the Night Falls)

Бархатные воды зимы / © Argen Elezi (Velvet Waters of Winter)