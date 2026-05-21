Ледяная магия Ниагары: подведены итоги фотоконкурса Niagara Frozen Falls 2026

Победившие снимки продемонстрировали контраст между неудержимым потоком воды и монументальными ледяными образованиями, которые создают иллюзию полностью застывшей стихии.

Первое место в конкурсе заняла студия Mytny Photography, чья работа объединила мощь падающей воды со спокойствием зимнего ландшафта.

Замёрзший рёв Ниагары / Снимок, занявший первое место / © Mytny Photography (The Frozen Roar of Niagara)

Вторую ступень пьедестала занял Аджо Мэтью с кинематографичным и эмоциональным кадром.

Замёрзший огонь на краю Ниагары / Снимок, занявший второе место / © Ajo Mathew (Frozen Fire at the Edge of Niagara)

Третье место досталось Робу Миллеру за снимок, передающий суровую первозданную силу замерзшей природы.

Под замёрзшим собором Ниагары / Снимок, занявший третье место / © Rob Miller (Beneath Niagara’s Frozen Cathedral)

Каждому из авторов удалось по-своему раскрыть драматизм зимней Ниагары.

Организаторы отмечают, что Ниагарский водопад никогда не замерзает полностью: под слоями льда продолжают двигаться миллионы тонн воды. Эффект «застывания» создается за счет ледяного тумана и снега, которые постепенно покрывают скалы и конструкции. Именно это сочетание вечного движения и ледяной оболочки продолжает вдохновлять тысячи фотографов и путешественников, превращая водопад в одну из самых впечатляющих природных сцен планеты каждой зимой.

Снимки финалистов конкурса

Аврора над замёрзшим водопадом / © Kevin Rowan (Aurora Over the Frozen Falls)

Шёпот под замёрзшим водопадом / © Parker Burkett (Whispers Beneath the Frozen Falls)

Восход луны над замёрзшим водопадом / © Lei Yang (Moonrise Over the Frozen Falls)

Радуга над замёрзшим королевством / © Poli Bertolai (Rainbow Over the Frozen Kingdom)

Замёрзшие огни под ночным водопадом / © Shannon Dawn (Frozen Lights Beneath the Night Falls)

Бархатные воды зимы / © Argen Elezi (Velvet Waters of Winter)