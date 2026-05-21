ИИ-технологии Apple позволят управлять инвалидной коляской одним взглядом

Главным нововведением стала возможность для владельцев инвалидных колясок с электроприводом управлять ими при помощи взгляда через гарнитуру Vision Pro. Обновления также коснулись инструментов VoiceOver, «Лупа», голосового управления и режима чтения, которые стали более интуитивными и эффективными.

Инструменты VoiceOver и «Лупа» получили функцию Image Explorer на базе ИИ, предоставляющую подробные описания изображений, документов и окружающей обстановки.

Благодаря обновлению Live Recognition пользователи могут через кнопку Action на iPhone задавать вопросы о том, что находится в видоискателе камеры. Голосовое управление теперь распознает естественный язык вместо точных фраз, позволяя ориентироваться в приложениях вроде Apple Maps.

Режим «Чтение для людей с ограниченными возможностями» научился обрабатывать сложные научные статьи с таблицами и несколькими столбцами, а также генерировать краткие обзоры и ИИ-субтитры к видео с сохранением оригинального форматирования текста.

Управление взглядом для колясок на начальном этапе запустится в США с системами Tolt и LUCI.

Apple перечислила еще ряд дополнительных улучшений доступности:

Функция распознавания движений в автомобиле (Vehicle Motion Cues) появится в visionOS – поможет уменьшить укачивание у пассажиров.

Vision Pro станет поддерживать жесты лица для выполнения системных действий и новый способ выбора элементов глазами в Dwell Control.

Функция Touch Accommodations предоставит новый способ персонализации настроек в iOS и iPadOS.

Слуховые аппараты Made for iPhone будут надежнее сопрягаться и переключаться между устройствами Apple.

В tvOS появится поддержка увеличенного текста для слабовидящих пользователей.

Функция распознавания имен (Name Recognition) теперь работает более чем на 50 языках мира.

Новый API позволит разработчикам добавлять переводчика языка жестов в видеозвонки FaceTime.

Пользователи смогут подключать и комбинировать контроллеры Sony Access к устройствам iOS, iPadOS и macOS для индивидуальной настройки игрового процесса.

«Подход Apple к доступности не похож ни на один другой. Теперь, с Apple Intelligence, мы внедряем новые мощные возможности в наши функции доступности, сохраняя при этом нашу основополагающую приверженность принципу конфиденциальности на этапе проектирования», — заявил генеральный директор Apple Тим Кук.