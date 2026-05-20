NPJ: пластиковые чайники становятся причиной попадания микропластика в организм

Результаты исследования опубликованы в журнале NPJ Emerging Contaminants. Учёные изучили воду после кипячения в восьми чайниках из полипропилена и обнаружили, что особенно интенсивное выделение частиц происходит при первом использовании устройства.

По оценкам авторов работы, после первого кипячения в одном миллилитре воды может содержаться почти 12 миллионов наночастиц пластика. В стандартной чашке чая, согласно расчётам исследователей, может находиться около 3 миллиардов пластиковых частиц.

Специалисты установили, что количество частиц снижается после многократного кипячения со сливом воды. После десяти циклов уровень выделения заметно уменьшался, а после пятидесяти становился значительно ниже, хотя полностью частицы не исчезали.

Исследователи также отметили, что жёсткая вода с высоким содержанием минералов может частично снижать попадание пластика за счёт образования слоя накипи на внутренних стенках чайника.

Даже после 150 кипячений специалисты фиксировали около 820 тысяч наночастиц на миллилитр воды. При этом учёные подчёркивают, что пока не могут однозначно оценить влияние подобных концентраций пластика на здоровье человека.